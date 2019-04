Anche quest’estate Accademia del Calcio Summer Camp

L'Accademia Del Calcio non si ferma nemmeno durante la stagione più calda con dieci settimane da Giugno a fine Agosto

Calcio Junior - Anche per quest’anno l'Accademia Del Calcio non si ferma nemmeno durante la stagione più calda. La scuola di tecnica individuale per portieri e giocatori in movimento con sede a Massa organizzerà infatti, per un totale di ben 10 settimane spalmate tra i mesi di giugno, luglio e agosto, l’Accademia del Calcio Summer Camp.



I giovani altleti affineranno le loro qualità dal lunedì al venerdì, con possibilità di fare un full time dalle 08,00 alle 17,00 (con pranzo incluso) o part time, la mattina dalle 08,00 alle 13,00. Tecnica Individuale, Sviluppo del Situazionale, Coordinazione, Piscina, Tornei, Shot Out, Tiri Liberi, Punizioni, Sfida Dribling e quant’altro per una vera e propria estate di calcio.



Le iscrizioni sono già aperte, per info telefonare agli organizzatori Stefano (3295773230), Lorenzo (3335771180) e Gabriele (3488301794).



Di seguito tutte le settimane di allenamento:



Giugno: 17-21, 24-28



Luglio: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-2



Agosto: 5-9, 19-23, 26-30