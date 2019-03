Anche quest´anno l´Apuania Cup Primavera

Riservata alle categorie 2010 2011 e 2012. Si gioca il 27 e 28 aprile

Calcio Junior - Come ogni anno le associazioni ASD Città di Massa e ASD Sportivamente uniscono le forze per organizzare la divertentissima manifestazione calcistica per i più piccoli, arrivata con il 2019 alla terza edizione.



Presso il Centro Sportivo “Il Lago” a Marina di Massa il 27 e 28 aprile avrà luogo la “III Apuania Cup Primavera”, evento FIGC per categorie 2010, 2011 e 2012. Il torneo si giocherà in due giorni, ma ogni categoria sarà impegnata soltanto in una intera giornata, per godersi a pieno, a due passi dal mare, una lunga e soleggiata giornata primaverile.



Durante l'intera manifestazione, come ogni edizione, gli organizzatori metteranno a disposizione dei presenti il servizio Foto in campo, con scatti fotografici durante le partite e stampa istantanea 15*22 a bordo campo, per rendere eterne le "gesta" dei piccoli atleti.