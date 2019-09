Anche l´Atletico Riviera Massa è Empoli Academy

Calcio Junior - L'Empoli FC continua a fare scuola. Dopo il Ricortola, al suo secondo anno di affiliazione con il club azzurro, un'altra società massese, l'Atletico Riviera Massa, ha scelto di diventare un'Empoli Academy puntando per l'abbinamento con una realtà consolidata che da anni rappresenta un modello nella gestione del settore giovanile. In questi giorni si è svolta al centro sportivo Monteboro la prima riunione tecnica nella quale il responsabile Diego Rognini ha incontrato una delegazione delle due società composta da diversi allenatori fissando le linee programmatiche della stagione entrante per quanto riguarda il lavoro da svolgere negli allenamenti. Lo staff del Ricortola era capitanato dal nuovo responsabile della scuola calcio Alberto Donadel accompagnato dai tecnici Ionut Albinoiu, Daniele Da Prato, Andrea Rebughini e Michele Ricci. Ricci, allenatore di comprovate capacità ed esperienza, è il graditissimo rientro dell'ultima ora in casa neroverde e va a completare il parco istruttori della categoria Esordienti 2008. L'Atletico Riviera Massa, società sorta da pochi mesi ma già attiva con quattro annate (2011, 2012, 2013, 2014), era presente invece col proprio responsabile Daniele Tazzini affiancato da uno dei suoi giovani collaboratori, Riccardo Taurino, a cui sono affidati i Piccoli Amici.



In foto le delegazioni di Ricortola ed Atletico Riviera Massa presenti al centro sportivo Monteboro