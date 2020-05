Anche gli Under 15 della Carrarese salutano la stagione

Calcio Junior - Come per le altre categorie anche per la selezione Under 15 della Carrarese il torneo nazionale Giovanissimi si è concluso anzitempo. Gli azzurrini di mister Giuseppe Mazzanti (foto) salutano la sfortunata e breve stagione 2019/20 dopo un percorso per la verità tra alti e bassi basti pensare che la Carrarese al momento dello stop indetto dalla Federazione causa Covid-19 si trovava in terzultima posizione a quota 17 punti , in compagnia del Pontedera e del Siena.



Sono state diciassette i turni di campionato disputati e gli azzurrini hanno conquistato quattro vittorie, cinque pareggi ed otto sconfitte. Un po' troppi ko raccolti per strada anche se alcuni decisamente immeritati. Da inizio campionato due punti nelle prime tre gare disputate . Alla quarta di campionato al prima gioia ovvero la vittoria per due a uno sul terreno di Fossone contro i pari età del Rimini. Le reti messe a segno da parte di Carpentieri e Cenderello.



Questo il percorso dei Giovanissimi azzurri categoria 2005 fino allo stop di marzo. Carrarese-Robur Siena 0-0 . Vis Pesaro-Carrarese 1-1 . Imolese-Carrarese 3-0 . Carrarese-Rimini 2-1 . Pontedera-Carrarese 0-1. Carrarese-Ravenna 1-2 . Cesena-Carrarese 2-1, Carrarese-San Marino 1-1, Arezzo-Carrarese 1-1 . Carrarese-Pistoiese 0-1, . Alma Fano-Carrarese 4-1 . Robur Siena-Carrarese 3-2. Carrarese-Imolese 2-0, Rimini-Carrarese 1-0, Carrarese-Pontedera 3-1. Ravenna-Carrarese 1-0 . Poi la sospensione del campionato alla vigilia del match interno di Fossone con la capolista Cesena.



Questa la classifica cristallizzata allo stop federale. Cesena 46 punti, Imolese 35, Arezzo 30, Alma Fano 28, Pistoiese 28, Ravenna 25, Rimini 23, Robur siena 17, Carrarese 17, Pontedera 17, Vis Pesaro 12, San Marino 9.



ennemor