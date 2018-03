Ottima giornata di sport a Pontremoli per cementare il rapporto tra le due società

Calcio Junior - Ultimo test a carattere amichevole per la delegazione australiana dell’A.p.i.a. Leichhardt, ospite della Pontremolese Juniores.

Per quanto concerne la cronaca della sgambata, disputata sul nuovo sintetico adiacente allo stadio “Lunezia”, ha avuto la meglio la juniores di mister Malfanti. Per i Tigers del collega Cosentino, un radicale turnover, sono infatti rimasti a riposo diversi titolari che avevano esordito nel Torneo di Viareggio contro l’Inter. La piacevole amichevole, iniziata con il sole, ha visto la rete del vantaggio di Rossi sotto un’eccezionale grandinata poi mista a pioggia sul finire della prima frazione. Terminata la sfuriata meteorologica si è ripreso a giocare e i giovani “cangurini”, hanno trovato il pari nei primi minuti del secondo tempo con un pallonetto di Kappot. I locali di mister Malfanti con due azioni in fotocopia ben elaborate portano a tre le marcature ancora con Rossi e allo scadere con Emanuele Castellotti.

Tappa interessante per il Club di Sidney dove il dinamico capo delegazione nonchè dirigente accompagnatore Emanuele Ziino, al suo sedicesimo appuntamento con il calcio italiano, a nome della squadra e della società ha apprezzato l’accoglienza del sodalizio azzurro presieduta da Giorgio Aprili. Gli onori di casa sono stati svolti dallo staff dirigenziale azzurro, dal co Presidente Miki Filippelli, gli storici Franco Amorfini, Antonio Della Bartolomea e dal diesse Massimo Lucchini.

La giornata trascorsa nel cuore della Lunigiana, non solo per la rituale amichevole contro i pari età locali, è servita a cementare l'amicizia e la collaborazione tre le società anche in previsione di altre tournèe dell’A.p.i.a. nella penisola italiana.



Il tabellino:



Pontremolse-A.p.i.a. 3-1



Pontremolese: Sordi, Erta, Pierotti, Egei, Presta, Volpi, Martinelli, Rossi, Trapani, Bertolini, Bassignani. (nel s.t. sono entrati Vegnuti, D’Angelo, Firmini, Castellotti E., Ariel, Magnani, Castellotti A.). All.: Malfanti.



A.p.i.a. Leichhardt: Poulos Harris, Sartor, Mayeri, Donadel J., Cosentino J.,Cignarerlli, Litsas, Donadel I., Kamper, Hickman .(entrati Azzone,Keppie,Scott Ellem,Kappot). All.: Cosentino F.



Marcatori: 39’ Rossi, 51’ Kappot, 63’ Rossi, 83’ Castellotti E.