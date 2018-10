Allievi Regionali, Fossone e Massese in crisi

I giallorossoblu all'ultimo posto della classifica con un solo punto al loro attivo

Calcio Junior - Dopo la retrocessione della San Marco Avenza alla fine dello scorso torneo a maggio sono rimaste in due le formazioni Allievi Regionali a difendere i colori apuani ma per Fossone e Massese l'inizio della stagione 2018-19 si sta rivelando davvero molto amaro. In particolar modo per il Fossone che , dopo cinque giornate , si trova all'ultimo posto del plotone con un solo punto conquistato. Nell'ultimo turno di campionato i giallorossoblu sono stati nettamente battuti in casa al Duilio Boni per tre a zero dal Coiano Santa Lucia. Un solo gol fatto fino ad ora ed undici subiti la dicono lunga sulla situazione non certo felice del gruppo 2002 della presidentessa Ceccarelli. Se Fossone annaspa non sta molto meglio la Massese. I bianconeri attualmente di punti ne hanno quattro e nello scorso turno sono stati battuti a Monsummano per 3-2.

Domenica prossima 28 ottobre il Fossone si recherà sul campo del Capostrada (9 punti) mentre la Massese a Romagnano riceverà il Santa Maria (8).