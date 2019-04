Allievi Regionali, Forte Dei Marmi campione!

I ragazzi di mister Luca Mosti alzano il trofeo con 3 giornate di anticipo. Mosti: "Il mio pensiero va ai genitori, a mio moglie Laura e a mio figlio Alessandro"

Calcio Junior - Una incredibile cavalcata che li ha visti dominare il difficile campionato regionale dall’inizio alla fine. Non c’è stata storia quest’anno negli Allievi, il Forte Dei Marmi del tecnico Massese Luca Mosti (foto), ex Romagnano e Don Bosco Fossone, ne aveva di più, e i numeri lo parlano chiaro: 70 punti, frutto di 22 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, 74 gol fatti e 19 subiti.



Nell’ultima partita giocata domenica 28 aprile, i neroazzurri hanno battuto per 3-2 tra le proprie mura il Fucecchio, conquistando così anche la matematica per la vittoria di un torneo di cui si conosceva l’epilogo già da parecchie giornate.



Di seguito le parole di Mosti: "Tutte le vittorie nascono da sacrifici. Io e i miei ragazzi ne abbiamo fatti tanti ma in fondo noi eravamo i protagonisti e amavamo quello che si faceva. Il mio pensiero va a tutti i genitori che quotidianamente si sono messi al servizio dei ragazzi per rendere possibile la loro presenza al campo e sempre presenti nelle vicine e lontane trasferte. Un ultimo pensiero forse il più importante a mia moglie Laura e mio figlio Alessandro che più di tutti hanno sofferto le mie assenze, le mie lunghe telefonate, il mio essere assente anche quando presente, per i pensieri che il calcio nel bene e nel male ti costringe ad avere..."



Per quanto riguarda le “nostre”, male sia Massese che Don Bosco Fossone, le quali stazionano rispettivamente in terzultima e ultima posizione. I bianconeri però, con 24 punti, hanno ancora speranza di risalire la china in queste ultime 3 gare; ai “carrarini” con soli 8 punti (a parimerito con il Montale) non rimane altro che cercar di far punti per abbandonare l’ultimissimo posto in graduatoria.