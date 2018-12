Allievi Regionali Don Bosco Fossone, esonerato mister Musetti

Squadra affidata al collaboratore interno D'Ambrosio

Calcio Junior - La sconfitta del passato fine settimana è costata cara a Musetti, allenatore degli Allievi Regionali. Infatti la formazione di Fossone, perdendo 2-1 in casa con il Capezzano, ha fatto rivalutare la situazione alla società che a malincuore ha esonerato il proprio allenatore.



La squadra in questo momento si trova in ultima posizione con 2 punti all'attivo, frutto di due pareggi, la società della Presidente Marina Ceccarelli ha affidato la squadra ad un proprio collaboratore interno D'Ambrosio, persona qualificata e affidabile, ormai da qualche anno in società.



Trasferta difficile in questo fine settimana, e D'Ambrosio dovrà guidare i propri ragazzi contro il Monsummano che ha ben 16 punti in classifica ed è una squadra molto organizzata. L'impresa sembrerebbe ardua ma il mister con i suoi ragazzi cercheranno di limitare i danni, anche se molti titolari sono assenti per infortunio.



Il Direttore Generale Roberto Santini (foto) è convinto che l'impresa è difficile ma la scelta di D'Ambrosio sia quella giusta per questo gruppo di ragazzi che come ripete sono tutti nuovi, quindi in bocca al lupo