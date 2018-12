Allievi Regionali, disastro Fossone

La società giallorossoblu rischia seriamente di essere fuori dalle competizioni giovanili regionali 2019-20

Calcio Junior -

Il Fossone rischia grosso in ambito giovanile regionale. La società della presidentessa Marina Ceccarelli infatti potrebbe il prossimo anno trovarsi senza formazioni giovanili regionali per quanto riguarda sia la categoria Allievi che quella Giovanissimi. Praticamente quello capitato quest'anno alla San Marco. Nel campionato Allievi Regionali infatti i giallorossoblu sono ultimissimi con soli due punti all'attivo dopo ben tredici giornate di campionato. A questo punto del torneo appare decisamente complicata, al limite dell'impossibile, il raggiungimento della salvezza per una squadra che non ha mai vinto da settembre a questa parte. Alla ripresa del torneo, domenica 13 gennaio probabilmente l'ultima chiamata ossia lo scontro salvezza con i cugini della Massese anch'essi messi assai male, terzultimi con otto punti.



Per quanto riguarda il capitolo Giovanissimi il Fossone era già retrocesso lo scorso anno e in questa stagione , nella competizione provinciale, la squadra 2004 giallorossoblu con soli 9 punti è assai lontana dalla vetta occupata dalla San Marco che ne ha 25. Ricordiamo che in questa competizione solo la vincente accede al campionato regionale della stagione successiva.