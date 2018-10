Allievi regionali, apuane tra alti e bassi

Vince la Massese contro il Capezzano, affonda il Fossone a Montemurlo

Calcio Junior - MASSA-Risultati diametralmente opposti quelli che hanno portato a casa domenica mattina le due cugine apuane nel campionato Allievi Regionali 2002. Quattro partite un solo punto. E' crisi nera per il Don Bosco Fossone . I giallorossoblu escono sconfitti dal terreno del Jolly Montemurlo che si impone per tre reti a zero e devono accontentarsi di dividere il posto di fanalino di coda del raggruppamento con la Polisportiva Montale. Chi sorride invece è la Massese. I bianconeri conquistano infatti la loro prima vittoria stagionale superano sul rettangolo di gioco del Raffi di Romagnano il Capezzano Pianore .



Il tabellino del match della Massese 2002.

Massese-Capezzano 1-0

MASSESE: Ceccarelli, Taibi, Gennuso, Bonati, Suzuki, Andreazzoli, Manfredi F., Lezza, Leonardi, Lucaccini, Pasque. A disp.: Pirola, Tioli, Fricia, Baldini ., Baldini E., Queruti, , . All.: Malfanti Roberto

CAPEZZANO PIANORE: Brown, Franchi, Ramku, Bazelli, Fulco, Meucci, Dell Amico, Grossi, Marcellusi, Peralta, La Rosa. A disp.: Mansani, Bertilorenzi, Luporini, Bonini, Pezzini, Pelliccia, Cinquini, Marku, Trentacosti. All.: Di Cola Gianluca

ARBITRO: Emmolo Silvio di Viareggio

RETI: Lucaccini



I risultati della quarta giornata. Jolly Montemurlo-D B Fossone 3-0, Massese-Capezzano 1-0 Montale-Castelnuovo Garfagnana 0-3, Forte dei Marmi-Santa Maria 3-2, Fucecchio-Capostrada 3-1, Coiano-Monsummano 0-0, Navacchio-Poggio a Caiano 1-1, Pisa Ovest-Lido di Camaiore 3-1



La classifica. Forte dei Marmi 10, Fucecchio 9, Lido C 7, Pisa Ovest 7, Jolly Montemurlo 7, Poggio a Caiano 6, Capezzano 6, Capostrada 6, Santa Maria 5, Castelnuovo 5, Coiano 5, Massese 4, Navacchio 4, Monsummano 3, Montale 1, Fossone 1.