Allievi regionali, apuane in crisi

Un solo punto in tre partite per Fossone e Massese

Calcio Junior - Notte fonda per le due rappresentanti apuane impegnate nel campionato Allievi regionali 2002. Nell'ultimo turno di campionato disputato nella mattinata di ieri infatti escono due pesanti sconfitte, entrambe per quattro ad uno, sia per il Fossone che per la Massese. Il Fossone addirittura perde in casa al Duilio Boni contro il Fucecchio mentre i bianconeri affondano sul terreno di gioco del Poggio a Caiano.



I risultati della terza giornata.

Capezzano Pianore-Polisportiva Montale 3-0, Capostrada Belvedere-Coiano Santa Lucia 0-3, Castelnuovo Garfagnana-Pisa Ovest 1-1, Lido di Camaiore-Jolly Montemurlo 0-0, Fossone-Fucecchio 1-4, Giovani Monsummano-Atletico Forte dei Marmi 0-2, Poggio a Caiano-Massese 4-1, Santa Maria-Navacchio Zambra 4-0.



La classifica. Forte dei Marmi e Lido di Camaiore 7, Fucecchio, Capezzano, Capostrada 6, Santa Maria, Poggio a Caiano 5, Coiano Santa Lucia, Jolly Montemurlo, Pisa Ovest 4, Navacchio Zambra 3, Castelnuovo Garfagnana, Giovani Monsummano 2, Polisportiva Montale, Massese e Fossone 1.



Prossimo turno. (14 ottobre). Jolly Montemurlo-Fossone, Massese-Capezzano Pianore, Polisportiva Montale-Castelnuovo Garfagnana, Atletico Forte dei Marmi-Santa Maria, Fucecchio-Capostrada, Coiano Santa Lucia-Giovani Monsummano, Navaxcchio Zambra-Poggio a Caiano, Pisa Ovest-Lido di Camaiore.