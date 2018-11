Allievi Provinciali , nuovo weekend agonistico

La capolista San Marco alla Covetta con l'Oratorio Nazzano, Aullese a Lucca.

Calcio Junior -

Nel prossimo weekend un nuovo turno di campionato per gli Allievi Provinciali A 2002. In vetta al campionato un trio composto da San Marco Avenza, Aullese e Camaiore a quota 13 punti. Per quanto riguarda la San Marco i ragazzi allenati da Giorgio Figaia saranno impegnati domenica mattina al Paolo Deste della Covetta nel derby contro l'Oratorio Nazzano. Match esterno per l'Aullese che si recherà a Lucca a far visita allo Sportibg San Donato.



Il programma del nuovo turno del campionato Allievi provinciali A 2002.

Sabato 3. Aquila Sant'Anna-Ricortola (15.30). Atletico Carrara-Seravezza (16.45). Pontremolese-Versilia (17). Sporting San Donato-Aullese (15.30). Domenica 4. Junior Pietrasanta-Castelnuovo Garfagnana (10.30). Polisportiva Camaiore-Valdiserchio (10). San Marco Avenza-Ortaorio Nazzano (9.30). Valdottavo-Pieve San Paolo (10.30).



La classifica è la seguente. San Marco Avenza 13, Camaiore 13, Aullese 13, Seravezza 10, Versilia 10, Valdottavo 9, Pontremolese 8, Pieve San Paolo 8, Oratorio Nazzano 6, Aquila Sant'Anna 6, Atletico Carrara 6, Sporting San Donato 4, Valle del Serchio 4, Castelnuovo Garfagnana 3, Ricortola 1, Junior Pietrasanta 0.