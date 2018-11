Allievi provinciali, comanda la San Marco

Le annate 2002 e 2003 rossoblu al comando delle rispettive classifiche

Calcio Junior - Volano gli Allievi provinciali della San Marco Avenza. In entrambe le categorie ovvero l'annata 2002 e quella del 2003 i rossoblu conquistano due importanti successi che li proiettano in vetta alle rispettive graduatorie. Per quanto riguarda gli Allievi A 2002 la squadra allenata da mister Giorgio Figaia (foto) non ha il benchè minimo problema a fare suo il match esterno calando un perentorio sei a zero sui malcapitati avversari del Versilia. In gol per gli avenzini sono andati Santucciu, doppietta per lui, Bourhila, Vatteroni, Barattini e Pennucci.

Questa la formaizone rossloblu che ha espugnato il rettangolo di gioco della “Pruniccia”.

SAN MARCO-VERSILIA 0-6. San Marco Avenza Allievi A 2002 : Pennacchi, Barattini, Krupenko A, Ussi, Barontini, Collecchia, Bourhila, Krupenko D, Crudeli, Vatteroni, Santucciu. A disp. Pallai, Ricci, Narra, Biselli, Lazzarotti, Pennucci, Braida. All. Figaia. Reti: Santucciu (2), Bourihla, Vatteroni, Barattini,l Pennucci.



Successo e primato in classifica anche per quanto concerne l'annata minore ossia la San Marco Allievi B 2003. I ragazzi di mister Ivano Gigli superano col punteggio di due a uno al Paolo Deste il Forte dei Marmi in un vero scontro al vertice. Prova di carattere quella sfoderata dal Leone che con questi tre punti stacca i nerazzurri versiliesi e conquista la vetta solitaria della graduatoria con 15 punti a punteggio pieno.