Allievi provinciali A, San Marco a Castelnuovo

La capolista di mister Giorgio Figaia sale in Garfagnana a caccia dei tre punti

Calcio Junior - Nel campionato Allievi A 2002 appuntamento in trasferta per la capolista San Marco Avenza. I rossoblu di mister Giorgio Figaia (foto) scenderanno infatti domani pomeriggio (ore 16) sul terreno di Castelnuovo Garfagnana a caccia dei tre punti per continuare la corsa al vertice del raggruppamento. Per quanto riguarda le altre partite da registrare la gara interna dell'Aullese che riceverà la visita dell' Atletico Carrara mentre la Pontremolese se la vedrà tra le mura amiche con i lucchesi dell'Aquila Sant'Anna. Il Ricortola ospiterà sul terreno di via delle Pinete la formazione versiliese del Camaiore.



ll programma della IX giornata di campionato

Pieve San Paolo-Junior Pietrasanta

Valle del Serchio-Sporting San Donato

Aullese-Atletico Carrara

Pontremolese-Aquila Sant'Anna

Castelnuovo Garfagnana-San Marco Avenza

Versilia-Oratorio Nazzano

Ricortola-Camaiore

Seravezza-Valdottavo



La situazione di classifica dopo otto giornate è la seguente.

San Marco Avenza 22 punti

Camaiore 20

Aullese 20

Seravezza 19

Valdottavo 15

Pontremolese 14

Oratorio Nazzano 12

Aquila S Anna 12

Pieve S Paolo 11

Versilia 10

Valle del Serchio 10

Atletico Carrara 6

Ricortola 4

Sporting San Donato 4

Castelnuovo Garfagnana 3

Junior Sport Pietrasanta 3