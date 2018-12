Allievi B, San Marco show

La capolista di Ivano Gigli si impone per sei a zero sul Fossone e vola a quota 27

Calcio Junior - SAN MARCO AVENZA-FOSSONE 6-0

(Allievi B 2003)

SAN MARCO AVENZA: D'Agostinis, Manfredi, Cacciatori, Lazzarotti, Pezzica, Falezza, Palumbo, Biselli, Braida, Albertosi, Dell'Amico. A disp. Lombardo, Castagnoli, Rossi, Vatteroni, Laghezza, Orlandi, Babbini, Musso. All. Gigli.

FOSSONE: Marongiu, Cannea, Venturini, Musto, Pucciarelli, Marinari, Giannetti, Corsi, Parmigiani, Pizziconi, Cannea. A disp. Rossi, Giampietri, Pucci, Mosti. All. Cia.

ARBITRO: Pucci di Carrara.

RETI: Rossi (3), Braida (2), Albertosi.



AVENZA- Partita senza storia al Paolo Deste della Covetta dove la San Marco Avenza capolista del campionato Allievi provinciali B 2003 si sbarazza del Fossone col punteggio tennistico di sei a zero e continua la corsa al vertice del torneo a punteggio pieno con 27 punti in nove gare disputate.

San Marco che chiude il primo tempo in vantaggio di una rete per poi scatenarsi nella ripresa. Protagonista del match senza dubbio Mattia Rossi autore di una tripletta. Le altre realizzazioni messe a segno da parte di Braida, doppietta per lui , oltre ad un gol di Albertosi.