Allievi B 2003, San Marco Avenza a vele spiegate

Nel campionato primaverile i ragazzi di Gigli sono secondi a due punti dall'Aullese

Calcio Junior - Continua la grande stagione per gli Allievi B 2003 della San Marco Avenza. I ragazzi di mister Ivano Gigli, dopo aver stravinto la prima fase finale provinciale a punteggio pieno con numeri incredibili (8 vittorie, 46 gol fatti e 6 subiti), sono in lotta per il titolo anche nella fase primaverile, formata dalla prime 5 del girone Massa Carrara e le prime 5 del girone Lucca.



Dopo 7 giornate (sulle 18 totali), i "Leoni" con 15 punti sono secondi in graduatoria, a -2 dalla capolista Aullese di mister Porfido. Nella gara di domenica la San Marco si è imposta sul del Forte Dei Marmi per 2-1 mentre l'Aullese ha battuto l'Aquila S. Anna per 3-1.



Le prossime 5 gare per la “Gigli band” saranno determinanti, visto che se la dovranno vedere in successione con Aquila S.Anna, Camaiore, Massese, Don Bosco Fossone e Aullese, in quella che sarà la "grande sfida dell’anno".