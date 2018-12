Allievi B 2003, la San Marco a punteggio pieno

I rossoblu di mister Ivano Gigli davanti a tutti dopo otto gare disputate

Calcio Junior - Ancora una vittoria per gli Allievi B 2003 della San Marco Avenza che sembrano davvero non avere rivali in una categoria che sembra essere ormai in tinta rossoblu a giudicare dalle precedenti affermazioni del Leone nei tre campionati passati.

Nell'ultimo turno la San Marco ha espugnato il terreno di un ostico Ricortola per uno a zero conquistando l'ottavo successo su otto gare.



Per quanto riguarda gli altri match da registrare la vittoria dell'Aullese nel derby di Pontremoli e l'affermazione casalinga dell'Academy Massa Montignoso contro l'Oratorio Nazzano.



I risultati dell'VIII giornata del campionato Allievi B provinciale.

Academy Massa Montignoso-Oratorio Nazzano 4-2

Fossone-Forte dei Marmi 1-0

Ricortola-San Marco 0-1

Oratorio Nazzano squadra B-Massese 1-4

Pontremolese-Aullese 0-2



La classifica

San Marco Avenza 24

Forte dei Marmi 18

Aullese 16

Fossone 14

Massese 12

Ricortola 10

Academy Massa Montignoso 7

Pontremolese 6

Oratorio Nazzano 4

Oratorio Nazzano B 0