Al Raffi di Romagnano la Massese ospiterà i cugini della San Marco Avenza

Calcio Junior - Tornano in campo nel prossimo weekend gli Allievi B 2002 provinciali di Massa Carrara. Il big match si gioca al Raffi di Romagnano dove la Massese ospiterà i cugini della San Marco Avenza. Per i bianconeri partita importante anche se purtroppo i passi falsi delle ultime giornate hanno di fatto allontanato in maniera sensibile le zebrette dal vertice della graduatoria. Per quanto riguarda gli altri match da registrare la trasferta del Ricortola che si recherà sul terreno di gioco dello Junior Club Pietrasanta mentre il Poggioletto sarà di scena alla Fossa dei Leoni in casa della formazione dell'Atletico Carrara.



Questo il programma del fine settimana per quanto concerne gli Allievi B 2002 di Massa Carrara



Sabato 21



Atletico Carrara-Virtus Poggioletto (18.30)

Aullese-Academy Massa Montignoso (15)

Forte dei Marmi-Viareggio (17)

Massese-San Marco Avenza (17)

Versilia-Juventus Club Viareggio (18)



Domenica 22



Junior Club Pietrasanta-Ricortola (9)