Allievi B 2002, lotta a tre per il titolo

Calcio Junior - Con la sconfitta della Massese nel derby di Poggioletto la lotta per il titolo del campionato Allievi B 2002 provinciali resta circoscritto a tre squadre ovvero Forte dei Marmi, San Marco Avenza e Juventus Club Viareggio ma con i rossoblu avenzini che hanno il vantaggio di non dover piu' riposare, al contrario delle due versiliesi.



Momentaneamente Forte dei Marmi primo con 54, San Marco segue a 53 e Juventus Club Viareggio terzo a 50. Nell'ultimo turno la San Marco di Giorgio Figaia non ha avuto alcun problema a battere alla Covetta il Pian di Conca superato col punteggio tennistico di sei a zero. In gol sono andati Sanguinetti con una tripletta, i fratelli Krupenko e Pizziconi.



Nelle ultime tre giornate di campionato la San Marco affronterà la Massese a Romagnano, l'Atletico Carrara al Paolo Deste e per ultima la trasferta sul campo del Versilia.