Allievi B ´02: San Marco Avenza all´assalto della vetta

Alle 18:15 derbissimo alla "Covetta" contro l'Atletico Carrara

Calcio Junior - CARRARA- San Marco Avenza all'assalto della vetta del campionato Allievi B 2002. I rossoblu di mister Giorgio Figaia giocheranno domani pomeriggio sul terreno del Paolo Deste della Covetta il derby con l'Atletico Carrara (ore 18.15) nella speranza di poter effettuare l'importantissimo sorpasso al vertice ai danni dell'attuale battistrada Forte dei Marmi che però giocando alla Fossa con l'Atletico Carrara squadra B fuori classifica non andrà a punti in ogni caso. Nell'ultima giornata di campionato del 5 e 6 maggio si deciderà il titolo tra avenzini e versiliesi con la San Marco in trasferta in casa del Versilia e Forte dei Marmi in casa con l'Academy Massa Montignoso. Tra le altre gare in programma nel turno odierno da registrare la trasferta della Massese sul terreno del Piano di Conca mentre la Virtus Poggioletto ospiterà il Versilia.

La classifica a due giornate dal termine è la seguente:

Forte dei Marmi 57, San Marco Avenza 56, Juve Club Viareggio 50, Massese 46, Aullese 44, Versilia 39, Academy Massa Montignoso 34, Viareggio 30, Virtus Poggioletto 28, Ricortola 18, Atletico Carrara 14, Pian di Conca 3, Junior Pietrasanta 3. Atletico Carrara squadra B fuori classifica.

Il programma del weekend , penultima giornata:

Juventus Club Viareggio-Aullese, Pian di Conca-Massese, San Marco Avenza-Atletico Carrara, Atletico Carrara squadra B-Forte dei Marmi, Viareggio-Junior Pietrasanta, Virtus Poggioletto-Versilia.

Ecco le partite dell'ultima giornata di campionato del 5 e 6 maggio:

Atletico Carrara-Piano di Conca, Aullese-Virtus Poggioletto, Forte dei Marmi-academy Massa Montignoso, Versilia-San Marco Avenza, Junior Pietrasanta-Atletico Carrara squadra B, Ricortola-Viareggio