Allievi A, strepitosa San Marco

I rossoblu di Figaia si impongono nettamente alla Covetta nel big match contro l'Aullese

Calcio Junior - SAN MARCO AVENZA-AULLESE 4-0

(Allievi A 2002)

SAN MARCO AVENZA:Pennacchi, Barattini, Krupenko A, Ussi, Barontini, Collecchia, Bourhila, Krupenko D, Crudeli, Vatteroni, Santucciu.A disp. Pallai, Ricci D, Ricci L, Narra, Biselli, Palumbo, Braida. All. Giorgio Figaia.

AULLESE:Gabrielli, Gaspari, Barontini, Berrettieri, Giromini, Lombardo, Cervia, Mazzone, Sanguinetti, Prenci, Tonelli.A disp. Rossi, Benvenuto, Castegnetto, Giardina, Lombardi, Miftah, Ruffini. All. Luca Furia.

ARBITRO: Tognetti di Viareggio

RETI: Vatteroni (2), Santucciu, Crudeli.

AVENZA- La San Marco Avenza Allievi A 2002 non si ferma piu'. I rossoblu di mister Giorgio Figaia fanno loro il big match della Covetta contro l'Aullese dell'ex mister Luca Furia e continuano la marcia al vertice del raggruppamento con ventotto punti al loro attivo in dieci match disputati. Primo tempo che si conclude sul punteggio di due a zero per la San Marco grazie alle realizzazioni messe a segno da parte di Santucciu e Vatteroni. Nella ripresa il tris avenzino è realizzato da Crudeli. Il poker finale arriva con un gol di Vatteroni, doppietta personale per lui.

Prossimo appuntamento per i rossoblu di mister Figaia la gara esterna del prossimo fine settimana sul terreno del Seravezza.