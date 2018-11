Allievi A San Marco senza problemi nel derby

I rossoblu di mister Giorgio Figaia superano per sei a zero l'Oratorio Nazzano

Calcio Junior - Prosegue la corsa al vetrice degli Allievi A provinciali della San Marco Avenza. Nell'ultimo turno di campionato i rossoblu allenati da mister Giorgio Figaia hanno superato agevolmente per sei a zero i cugini dell'Oratorio Nazzano in un derby praticamente senza storia.



In classifica continua la corsa a tre al vertice del raggruppamento con la San Marco a pari merito di Aullese, vincente in trasferta per 4-0 sul terreno dello Sporting San Donato e di Camaiore che nell'ultimo turno si è imposto col punteggio di sette a zero in casa sul Valdottavo.



Questa la situazione di classifica del campionati provinciale Allievi A 2002.

San Marco Avenza 16, Camaiore 16, Aullese 16, Seravezza 13, Valdottavo 12, Pontremolese 11, Versilia 10, Aquila Sant'Anna 9, Pieve San Paolo 8, Oratorio Nazzano 6, Atletico Carrara 6, Sporting san Donato 4, Valdiserchio 4, Castelnuovo Garfagnana 3, Junior Sport Pietrasanta 3, Ricortola 1.