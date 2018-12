Allievi A provinciali, undicesimo turno

La capolista San Marco va a Seravezza, Aullese in casa con lo Junior Pietrasanta

Calcio Junior - Allievi Provinciali 2002 in campo nel weekend. Trasferta sul terreno del Seravezza per la capolista San Marco Avenza. I ragazzi di mister Giorgio Figaia cercano altri punti per continuare al corsa al vertice del raggruppamento e guardarsi allo stesso tempo dagli assalto delle inseguitrici a cominciare dal Camaiore ,secondo della classe che sarà di scena sul campo dell'Aquila Sant'Anna. Impegno casalingo per il Ricortola che sul terreno di via delle Pinete attende l'Atletico Carrara mentre l'Aullese al Quartieri se la vedrà con lo Junior Pietrasanta.



Il programma dell'XI° giornata

Pieve San Paolo-Oratorio Nazzano

Valdiserchio-Valdottavo

Versilia-Castelnuovo Garfagnana

Aullese-Junior Sport Pietrasanta

Pontremolese-San Donato

Ricortola-Atletico Carrara

Aquila Sant'Anna-Camaiore

Seravezza-San Marco Avenza



La classifica dopo dieci giornate

San Marco Avenza 28

Camaiore 26

Seravezza 25

Aullese 23

Pontremolese 20

Valdottavo 18

Pieve San Paolo 17

Valle del Serchio 16

Oratorio Nazzano 13

Aquila Sant'Anna 13

Versilia 11

Atletico Carrara 6

Sporting San Donato 5

Ricortola 4

Castelnuovo Garfagnana 3

Junior Sport Pietrasanta 3