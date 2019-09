Allievi A Provinciali, ecco il calendario

Calcio Junior -

Il Comitato della Figc provinciale di Lucca ha reso noto il calendario del nuovo campionato Allievi provinciali A annata 2003 a cui partecipano molte squadre apuane. Obiettivo di tutte le formazioni ai nastri di partenza è quello di conquistare il titolo che da diritto il prossimo anno (2020/21) a partecipare al campionato regionale di categoria che ad oggi vede clamorosamente assenti la provincia di Massa Carrara. Ai nastri di partenza sono quattordici formazioni tra quelle apuane e le versiliesi che si daranno battaglia dalla prima giornata prevista per il 13 ottobre fino alla conclusione fissata per il 19 di aprile 2020.



In pole position per arrivare ai regionali troviamo un lotto di quadre di prim'ordine a cominciare dalla San Marco Avenza. I rossoblu, dopo aver fallito l'obiettivo l'anno scorso , ci riprovano quest'anno sotto al guida di mister Ivano Gigli. Attenzione anche alla Massese che puo' sicuramente dire la sua in chiave alta classifica. Molte carte da giocare anche per le selezioni versiliesi a cominciare dal Versilia per passare al Seravezza.



Queste le formazioni al via. San Marco Avenza, Academy Massa Montignoso, Folgor Marlia, Atletico QM, Ghivizzano Borgo a Mozzano, Seravezza, Versilia, Juventus Club Viareggio, Sporting Pietrasanta, Fossone, Massese, Valdottavo, Sporting Massarosa Academy, Pontremolese.



Il programma della prima giornata di campionato (domenica 13 ottobre). Academy Massa Montignoso-San Marco Avenza, Atletico Q M - Seravezza, Fossone-Folgor Marlia, Juventus Club Viareggio-Versilia Calcio, Sporting Massarosa Academy-Ghivizzano Borgo a Mozzano, Sporting Pietrasanta-Pontremolese, Valdottavo-Massese.