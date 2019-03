Allievi A, la San Marco riconquista la vetta

I rossoblu di Giorgio Figaia espugnano il campo del Pieve San Paolo ed approfittano del pari del Camaiore per tornare in testa

Calcio Junior - Importantissima vittoria esterna della San Marco Avenza Allievi A 2002 che si impone per due reti a zero sulla Pieve San Paolo e, grazie al pareggio del Camaiore a Pontremoli scavalca di un punto i versiliesi e si riporta in vetta al campionato quando mancano sette turni alla conclusione.



Il tabellino del match

PIEVE SAN PAOLO -SAN MARCO 0-2

(Allievi Prov A 2002)

PIEVE SAN PAOLO:Greggio, Violi, Tessa, Cecchetti, Gianmattei, Giannoni, Roventini, Zahir, Lopresto, Petri, Cesarino. A disp. Fascetti, Guidi, Motroni. All. Laurenzi.

SAN MARCO: Pallai, Ricci, Krupenko A, Barattini, Barontini, Ussi, Bouhrila, Krupenko D, Crudeli, Vatteroni, Santucciu. A disp. D'Agostinis, Giuntoni, Ricci, Biselli, Narra, Pennucci. All. Figaia.

RETI: Vatteroni, Crudeli.