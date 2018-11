Allievi A , la San Marco non si ferma

I rossoblu di Giorgio Figaia espugnano col punteggio di 8-1 il terreno del Castelnuovo Garfagnana

Ancora una vittoria, ancora tre punti per continuare la corsa in vetta. Non si ferma la formazione Allievi A provinciali 2002 della San Marco Avenza che espugna il terreno del Castelnuovo Garfagnana con un perentorio 8-1 e si conferma al vertice del raggruppamento tallonata pero' dalle irriducibili Camaiore ed Aullese anch'esse grandi protagoniste di questa prima parte di torneo.



I rossoblu di mister Giorgio Figaia non hanno avuto particolari problemi sul rettangolo di Castelnuovo eccezion fatta per un pessimo terreno di gioco che non ha facilitato le azioni delle squadre in campo. I tre punti per gli avenzini sono arrivati grazie ai gol messi a segno da parte di Bourhila, Vatteroni e Crudeli, doppiette per loro e dalle reti di Barattini e Biselli. Domenica prossima big match alla Covetta contro la vicecapolista Camaiore.



Questa la formazione rossoblu che ha espugnato Castelnuovo Garfagnana.



SAN MARCO AVENZA 2002: Pennacchi, Barattini, Krupenko A, Ussi, Barontini, Collecchia, Bourhila, Krupenko D, Crudeli, Santucciu, Biselli. A disp. Lombardo, Ricci D, Ricci L, Narra, Braida, Vatteroni. all. Giorgio Figaia.