Allievi A 2002, larga vittoria per la San Marco Avenza

I rossoblu affondano l'Atletico Carrara con tre reti per tempo

Calcio Junior - SAN MARCO AVENZA -ATLETICO CARRARA 6-0

SAN MARCO AVENZA: Pennacchi, Ricci, Krupenko A, Barattini Collecchia, Krupenko D, Bourhila, Ussi, Crudeli, Vatteroni, Santucciu. A disp. Pallai, Narra, Giuntoni, Cappelli, Pennucci, Porta. All. Figaia.

ATLETICO CARRARA: Ricci, Furia, Bichi, Carcelli, Bertuccelli, Valori, Bertelli, Zattolo, Corsi, Guidi, Adragna. A disp. Garofoli, Pazzaglia. All. Scaletti.

ARBITRO: Malacarni di Carrara.

RETI: Crudeli (2) , Cappelli (2), Bourhila, Santucciu.



AVENZA- Con una vittoria tennistica la San Marco Avenza Allievi provinciali A 2002 riprende la marcia spedita verso la vetta dopo il pareggio di una settimana fa a Camaiore. Tre reti per tempo per i rossoblu di Giorgio Figaia che superano alla Covetta per il Forte dei Marmi al termine di una gara che Pennacchi e compagni hanno tenuto in mano senza particolari problemi. Primo tempo che si conclude sul punteggio di tre a zero grazie alle realizzazioni messe a segno da parte di Crudeli, Bohurila e Santucciu Nella ripresa i rossoblu amministravano il match proponendosi ancora in avanti con altre conclusioni pericolose verso la porta avversaria. Ancora Crudeli ed una doppietta di Cappelli a conclusione di una gara in discesa.



Con questo successo gli avenzini si portano a quota sette punti. Nel prossimo turno di campionato la San Marco Allievi Provinciali sarà impegnata in trasferta sul terreno di gioco di Lido di Camaiore.