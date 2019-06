Al via la IIa edizione del `Mundialito`

Dopo il successo dello scorso anno presso le Colline Massesi bambini in campo coi colori delle nazionali

Calcio Junior -

Tutto pronto per il taglio del nastro alle Colline Massesi. Si svolgerà in tutti i week end del mese di luglio la seconda edizione del "Mundialito" dell'Accademia del Calcio, torneo riservato quest'anno alle categorie 2008/09, 2010, 2011 e 2012 organizzato , come detto, presso il centro sportivo Colline Massesi dalla scuola di tecnica per portieri e giocatori in movimento Accademia Del Calcio.



Divertente e stimolante iniziativa che vedrà i piccoli e promettenti calciatori delle ventitre squadre partecipanti, affrontarsi sotto il prestigioso nome di una nazionale di calcio (Italia compresa). In palio la fedele riproduzione della Coppa del Mondo



Il fischio d'inizio della manifestazione è fissato per domenica 7 luglio alle ore 19.15, quando si affronteranno per la cat. 2012 Italia e d Uruguay. Le ultime gare della serata sono previste per le 21.30.



I match del torneo si disputeranno poi tutti i sabati e le domeniche di luglio agli stessi orari, e la manifestazione terminerà con le finalissime del 28 luglio.



Di seguito i gironi:



Cat. 2008/09

Italia, Belgio, Colombia, Far Oer, Brasile, Svezia



Cat. 2010

Uruguay, Spagna, Belgio, Colombia, Italia, Argentina



Cat. 2011

Inghilterra, Argentina, Portogallo, Olanda, Spagna, Francia



Cat. 2012

Italia, Argentina, Uruguay, Olanda Peru



Il programma gare della prima giornata di domenica 7 luglio.



Cat. 2008/09

Ore 20: Svezia-Far Oer. Ore 20.45: Brasile-Belgio. Ore 21.30: Colombia-Italia.



Cat. 2010

Ore 19.30: Belgio-Colombia. Ore 20.15: Italia-Argentina. Ore 21: Uruguay-Spagna.



Cat. 2011

Ore 19.30: Spagna-Inghilterra. Ore 20.15: Argentina-Francia. Ore 21: Portogallo-Olanda.



Cat- 2012

Ore 19.15 : Italia Uruguay. Ore 20: Olanda-Peru.