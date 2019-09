Academy Turano Montignoso, un week end di tornei

Calcio Junior - Settembre di tornei per l'Academy Massa Montignoso. Nell'ultimo week end molte le gare giocate dalla scuola calcio bianconera. Partendo dai più piccoli, si è giocata "Summer Montignoso Cup 2011", una bella giornata di calcio e divertimento nel nuovo Stadio "Del Freo" durante la quale i padroni di casa dell'Asd Academy Turano Montignoso si sono incontrati con squadre del blasone Empoli Fc Official, Spezia Calcio, U.S. Città di Pontedera, Virtus Comeana, Follo Calcio 2012, Asd Venturina Calcio 2001 e Don Bosco Fossone.



Grande la performance del 2009 di mister Pietro Bellè che ha vinto il "Torneo Nazionali della Virtus Comeana": dopo aver battuto 3 a 1 il Tau calcio, 3-0 l'Empoli Giovani e 3 a 0 la Virtus Comeana, i bravissimi acquilotti hanno vinto 4 a 1 la finalissima contro il Capezzano.



Ottima prestazione anche per l'altra 2009 di mister Michele Merolla che, al "Torneo di Colli", dopo aver battuto il Colli Ortonovo e lo Sporting Apuania, ha perso la finalissima. Nella stessa manifestazione, molto bene anche il 2006 di Jimmy Fialdini che, dopo un ottimo torneo, ha perso la finalissima contro il Forte dei Marmi 2015 ma la sconfitta contro la corazzata Forte non pregiudica quanto di buono fatto vedere in precedenza.