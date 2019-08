Academy Turano Montignoso ai nastri di partenza

Calcio Junior - Tutto pronto per la nuova stagione dell’ Asd Academy Turano Montignoso, con grandi progetti ed obiettivi sempre più importanti ed ambiziosi.



Una novità delle ultime settimane è sicuramente la partnership nata con l’Aullese Calcio che, privata del campo da gioco ad Aulla, ha sottoscritto un accordo con l’Academy affinché le sue squadre Allievi B provinciali e Giovanissimi A Elite giochino a Montignoso e siano gestite direttamente dalla società apuana in vista di una fusione che nel 2020/2021 garantirà ai Giovanissimi A della società montignosina la partecipazione ai tornei regionali Elite.



La grande sfida dell’Academy Turano Montignoso sarà sicuramente quella di imporsi sul territorio per la qualità degli impianti e dello staff tecnico.



Ricordiamo che la compagine avrà a disposizione per i propri atleti ben quattro impianti della zona:



1) lo Stadio A. DEL FREO di Montignoso, con un campo a 11 ed un campo a 5 in sintetico ed un altro, pronto a breve, a 7

2) l'Impianto di TURANO a Massa, dove i ragazzi avranno a disposizione un campo a 5 in sintetico ed un campo a 9

3) Road Calcetto sul viale Roma a Massa con 5 campi in sintetico: uno a 7, 2 a 5 scoperti e 2 a 5 coperti

4) Meeting Place sport e tempo libero con un campo a 5 in sintetico, un campo a 8 ed uno a 11 in erba naturale



Per quanto riguarda lo staff, tutti gli allenatori saranno patentati ed i più piccoli saranno istruiti da qualificati laureati in scienze motorie; oltretutto per la nuova stagione è stata confermata l’affiliazione con lo Spezia Calcio che permetterà agli istruttori ed ai ragazzi di confrontarsi con questa importante realtà professionistica.



Nei giorni scorsi la società ha poi finalmente ufficializzato il proprio staff tecnico:



Direttori Sportivi: Armando Pucci e Silvio Pinarelli

Responsabile tecnico: Jimmy Fialdini

Responsabile motoria: Federico Mosti



All. Allievi A: Ferrari Andrea

All. Allievi B (Aullese): Gianluca Giorgini e Fabio Baldini

All. Giovanissimi A Elite (Aullese): Fabio Angelotti

All. Giovanissimi A Provinciali (2005/6): Jimmy Fialdini

All. Giovanissimi B: Lorenzo Bertelloni

All. Esordienti A: Mario Brio

All. Esordienti B: Carlo Bellè e Stefano Della Bona

All. Pulcini A: Pietro Bellè e Michele Merolla

All. Pulcini B: Simone De Simone

All. Primi Calci A: Sebastiano Sartor e Francesco

All. Primi Calci B: Chiara Antonioli, Francesco Muto e Alessandro Belloni

All. Piccoli Amici: Chiara Antonioli, Francesca Lazzini e Alessia Galleni



Allenatori Portieri: Francesco Alberti, Roberto Maccabruni e Ugo Rossi

Preparatore Atletico: Riccardo Flora

Massaggiatore: Nino Tacchini



L’Academy Turano Montignoso ricorda poi che le iscrizioni sono aperte tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 17 alle 19.45 presso lo stadio "A. Del Freo" di Montignoso e presso l’impianto di Turano (per info: Francesca Rocchi 3489787309).