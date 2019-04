A Turano al via il `Gran Galà Turanese`

In campo l'annata 2006. Prima uscita sabato 27 aprile, a maggio in campo anche le squadre professionistiche

Calcio Junior - Tutto pronto presso il complesso sportivo di Turano. Sabato 27 aprile partirà infatti il "Gran Galà Turanese" riservato alla categoria 2006 Esordienti A 9 contro 9 .

Nelle prime tre giornate si sfideranno sei squadre dilettantistiche con la formula dei triangolari in tre giornate distinte. Successivamente, il 12 maggio, entreranno in scena le quattro squadre professioniste ovvero Spezia, Livorno, Pisa ed Arezzo che si incontreranno nella mattina mentre il pomeriggio si svolgeranno le finali e per ultimo come di rito, le premiazioni.



Tre gironcini per la prima fase.

Girone A: Atletico Carrara, Massese, Sporting Pietrasanta.

Girone B: Academy Massa Montignoso, Tirrenia, Capezzano.

Girone C: Turano Calcio e le vincenti dei primi due gironi.



Di seguito il programma della manifestazione relativa alle squadre dilettantistiche.

Sabato 27 aprile- Ore 16.30:Atletico Carrara-Massese. Ore 17.15: Sporting Pietrasanta - Perdente gara 1. Ore 18 Sporting Pietrasanta- Vincente gara 1.

Sabato 4 maggio. Ore 15.30: Academy Massa Montignoso-Tirrenia. Ore 16.15: Capezzano-Perdente gara 1. Ore 17: Capezzano-Vincente gara 1.

Sabato 11 maggio. Ore 15.30: Vincente girone A-Vincente girone B. Ore 16.15: Turano-Perdente gara 1. Ore 17: Turano-Vincente gara 1.