32° Torneo di Ortonovo: vincono Tau, Spezia, Entella e Canaletto

Esordienti 2006, successo in famiglia del Tau sulla sua Academy. Esordienti 2007, lo Spezia batte il Pescia e alza la coppa. Pulcini 2008, l’Entella straripante sul Colli Ortonovo. Primi Calci 2010, al Canaletto il derby con lo Spezia

Calcio Junior - Si chiudono le prime due giornate della 32°edizione della rassegna di calcio giovanile riservata agli esordienti 2006 e 2007, ai Pulcini 2008 e ai Primi Calci 2010, svoltosi la vigilia di Pasqua e il giorno di Pasquetta presso gli impianti sportivi di Ortonovo e Castelnuovo Magra.



Rituale kermesse organizzata dall’A.p.d. Colli Ortonovo, nella quale negli esordienti 2006 trionfano i lucchesi del Tau Calcio contro i “fratelli” dell’Academy granata, una specie di derby in famiglia, con il classico risultato all’inglese, un gol per tempo siglati da Alessio Bertelloni e Christian Proto, entrambi su calcio di punizione. I granata di mister Stefano Lo Russo vincono tutti gli incontri a calendario (due ai rigori), ricordiamo il combattuto match contro gli “orange” locali nella fase di qualificazione decisa ai rigori dopo il nulla di fatto nei due tempi regolari. I due gironi nel complesso hanno manifestato molto equilibrio tra le compagini dove ben 10 gare su 24 hanno avuto bisogno dei penalty per assegnare la vittoria. Nella categoria 2007 ad alzare la coppa è lo Spezia di mister Pierfederico Trifoni che nella tiratissima finale ha ragione sui toscani del Pescia con i sigilli di Battistioni e Brio.



Per quanto concerne i gironi dedicati ai Pulcini e Primi Calci, disputati presso i sintetici del Centro Sportivo Canale, nei 2008 successo della Virtus Entella che nella finale ha ragione sui locali del Colli Ortonovo, mentre nei primi calci 2010 la finale tutta spezzina va ai canarini del Canaletto di misura sui “cugini” dello Spezia.



Di seguito nel dettaglio il riepilogo della kermesse giovanile:



Qualificazioni Esordienti 2006 sabato 20 aprile:



Academy Massa M.-Magra Azzurri 0-2, Follo Calcio-Capezzano 0-0(2-1 rig.), Magra Azzurri- Arci Pianazze 0-1, Capezzano-Pistoiese 0-1, Academy Massa M.-Arci Pianaze 0-0(2-1 rig.), Follo calcio-Pistoiese 0-0 (1-2 rig.), Colliu ortonovo-Forte dei Marmi 0-0(1-2 rig.), Lavagnese-Academy Tau 0-2, Forte dei Marmi-Tau calcio 0-1, Lavagnese-Pietà 2004 0-2, Colli Ortonovo-Tau calcio 0-0 (1-2 rig.), Academy Tau-Pietà 2004 1-1 (1-0 rig.)



Secondo turno: Gir.Argento Arci Pianazze-Forte dei Marmi 0-0(2-3 rig.), Follo calcio-Pietà 2004 0-4, Gir. Bronzo Magra Azzurri-Colli Ortonovo 0-1, Capezzano-Lavagnese 1-0, Gir. Oro Academy Massa M.-Tau calcio 1-2, Pistoiese-Academy Tau 0-0 (rig. 4-5).



Terzo turno finali: 11°/12° Magra Azzurri-Lavagnese 0-0 (3-2 rig.), 9°/10° Colli Ortonovo-Capezzano 0-2, 7°/8° Arci Pianazze-Follo calcio 3-0, 5°/6° Forte dei Marmi-Pietà 2004 0-0 (3-2 rig.), 3°/4° Academy Massa M.- Pistoiese 0-2, 1°/2° Tau Calcio-Academy Tau 2-0.



Qualificazione Pulcini 2008 sabato 20 aprile:



Spezia-Massese 6-0, Entella-Ponzano 14-0, Massese-Croce Verde 1-5, Ponzano-Legino 0-2, Spezia-Croce Verde 0-2, Entella-Legino 10-1, San Marco Avenza-Colli Ortonovo 1-1, Carrarese-Valdivara 5 terre 0-5, San Marco Avenza-Pistoiese 0-3, Carrarese-Rivasamba 0-5, Colli Ortonovo-Pistoiese 3-1, Valdivara 5 terre-Rivasamba 0-1



Secondo turno: Gir. Argento: Spezia-Pistoiese 1-2,Legino-Valdivara 5 terre 0-1,Croce Verde-Colli Ortonovo 0-1,Gir. Bronzo: Massese-San Marco Avenza 0-2, Ponzano-Carrarese 0-2, Entella-Rivasamba 4-1.



Terzo turno finali: 11°/12° Massese-Ponzano 4-0, 9°/10° San Marco Avenza-Carrarese 1-1(3-2),7°/8° Spezia-Legino 0-2, 5°/6° Pistoiese- Valdivara 5 terre 2-1,3°/4° Rivasamba-Croce Verde 0-0(4-3 rig.), 1°/2° Entella-Colli Ortonovo 9-2.



Nella seconda giornata come da calendari sono scesi in campo gli esordienti 2007 e primi calci 2010. Di seguito i risultati:



Esordienti qualificazioni



Spezia-Viareggio N.Y. 2-0, Lido di Camaiore- Virtus Comeana 3-0,Viareggio N.Y.-Academy Livorno 0-0 (3-1 rig.), Virtus Comeana-Luni Calcio 1-1(3-1 rig.), Spoezia-Academy Livorno 2-0,Lido di Camaiore-Lunui Calcio 0-0(6-5 rig.), Colli Ortonovo-Capezzano 1-0, Sammargheritese-Pescia 0-3, Capezzano-Venturina 1-0, Sammargheritese-Pietà 2004 0-3, Colli Ortonovo-Venturina 1-1 (2-3 rig.), Pescia-Pietà 2004 3-0.



Secondo turno: Gir.Argento Viareggio N.Y.-Capezzano 0-0 (2-3 rig.),Virtus Comeana-Pietà 2004 0-0 (3-2 rig.), Gir.Bronzo Academy Livorno-Venturina 2-3, Luni Calcio-Sammargheritese 1-0, Gir. Oro: Spezia -Colli Ortonovo 4-0,Lido di Camaiore-Pescia 0-1.



Finali: 11°/12° Academy Livorno-Sammargheritese 1-0,9°/10° Venturina-Luni Calcio 2-0,7°/8° Viareggio N.Y.-Pietà 2004 0-0(2-3 rig.), 5°/6° Capezzano-Virtus Comeana 2-0,3°/4° Colli Ortonovo-Lido Camaiore 0-0 (2-3 rig.)



Finale 1°/2° Spezia-Pescia 2-0



Spezia: Benassi, Corrado Samuele, Agrò, Battistoni, Brio, Corrado Mattia, Cosini, Ferrari, Marchini,Tortorella, Brizzi, Germano, Pedruzzi, Moscatelli. All. Trifoni

Pescia: Scatena, Tancredi,Torretta, Bassini, De Ieso, Malanca Gabriele, Malanca Elia, Fantozzi, D’Ulivo, Domini. All. Natali

Arbitro: D’Ameglio

Marcatori: 16’ Battistoni, 29’ Brio



Meritata vittoria degli aquilotti che regolano con due reti i pistoiesi del Pescia, gli spezzini sempre in fase offensiva per quasi tutti i due tempi, collezionano una traversa con l’ispirato Brio e un palo con Cosini. Al vantaggio di Battistoni che risolveva una mischia rispondevano i rosso neri con l’unica occasione sprecata con De Ieso su traversone di Fantozzi, mentre Alessandro Brio allo scadere chiudeva i conti con un forte tiro sotto misura.



Primi calci 2010



Qualificazioni: Primo turno : Spezia-Filvilla 7-0, Borgo-Canaletto 0-4, Filvilla-D.B.Fossonbe 3-2, Borgo-Fiorentina 2-6, Spezia-D.B. Fossone 8-1, Canaletto-Fiorentina 1-0, Nicolisola-Colli Ortonovo 3-0,Massese-Tarros Sarzanese 0-1, Colli Ortonovo-Livorno 0-9, Massese-La Foce 1-1, Nicolisola-Livorno 0-2, Tarros sarzanese-La Foce 2-3.



Secondo turno: Spezia-Livorno 2-1,Canaletto-La Foce 6-0, Filvilla-Nicolisola 0-4, Fiorentina-Tarros Sarzanese 0-1, Don Bosco Fossone-Colli Ortonovo 1-1 (4-3 rig.), Borgo-Massese 2-1



Finali: 11°/12° Colli Ortonovo-Massese 0-8, 9°/10° Don Bosco Fossone-Borgo 2-1, 7°/8° Fiorentina-Filvilla 0-3,5°/6° Tarros Sarzanese-Nicolisola 0-2, 3°/4° Livorno-La Foce 7-1, Finale 1°/2° Spezia-Canaletto 1-2.