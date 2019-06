Calcio Junior - E' iniziato col botto l'"Accademia Camp 2019". Presso il centro sportivo delle Colline Massesi è partito ieri l'appuntamento estivo dell'Accademia del Calcio. Tantissimi bambini , piu' di cinquanta. di varie età impegnati in lezioni di calcio e tanti divertimento sotto l'occhio vigile degli istruttori del sodalizio massese. Terminate le scuole l'Accademia Camp rappresenta decisamente un gran bel momento di aggregazione e divertimento.



Intanto presso le Colline Massesi prosegue il conto alla rovescia per il "Mundialito" che avrà inizio il 7 luglio e vedrà in campo tante squadre di piccoli calciatori con le maglie delle varie nazionali. In palio la fedele riproduzione della Coppa del Mondo.



Infine a partire dal 1 luglio entrerà in piena attività il bar e la pizzeria presso il centro sportivo con la possibilità da parte di atleti e pubblico di poter cenare in terrazza