Il Città di Massa vola a Cagliari per affrontare Leonardo

- Il Città di Massa è sicuramente una delle sorprese del campionato di A2 di Calcio a 5. Una stagione da matricola indimenticabile, segnata da traguardi storici e inaspettati. Come la qualificazione alle final four di Coppa Italia.Una stagione che dopo 20 partite di campionato vede i bianconeri sesti in classifica con 34 punti. Salvezza raggiunta sognando adesso un posto nelle zone più prestigiose della graduatoria.Sabato gli uomini di Garzelli continueranno la loro cavalcata in terra sarda, contro una delle formazioni più in forma dell'ultimo periodo: Leonardo. Non c'è tempo per festeggiare la strepitosa vittoria della scorsa settimana al PalaOliveti contro Milano, seconda in classifica.I sardi sono sì al quartultimo posto, ma arrivano da una scossa di fiducia dopo la vittoria nello scontro diretto contro Aosta e al PalaConi-Polivalente di Cagliari sono stati capaci di battere anche la corazzata L84, 3 giornate fa'.Servirà una prestazione superba, come quella dell'andata quando il Città di Massa ebbe la meglio per 6-3. Ma coach Garzelli dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: capitan Dodaro e Quintin. Entrambi squalificati. Assenze pesanti che daranno da pensare all'allenatore degli apuani che può comunque sorridere del grande e atteso ritorno del brasiliano Ribeiro che dopo diversi mesi d'assenza forzata ritorna tra i convocati.Appuntamento a Sabato alle 15 sulla pagina Facebook del Città di Massa per seguire la partita. Di seguito i convocati:Fubiani, Nobili, Manfredi, Garrote, Borges, Ziberi, Cattani, Lari, Bertoldi, Berti, Ribeiro e Carrozzo

NICOLA BONGIORNI