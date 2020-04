Il Città di Massa si prepara alla E-Sport Futsal Cup

- L'emergenza sanitaria ha stoppato la fantastica stagione del Città di Massa. La società massese di Calcio a 5 stava scrivendo importanti pagine di storia alla sua prima stagione in Serie A2 e stava per prendere parte alle prestigiose final four di Coppa Italia prima che venissero fermate tutte le competizioni.Una mancanza, quella del campo, che si fa sentire per i sempre più numerosi tifosi che di sabato in sabato affollavano i gradoni del PalaOliveti, a testimonianza dello straordinario lavoro che la dirigenza ha svolto sul territorio per avvicinare più persone possibili al mondo del futsal. Per venirne a capo e stare vicini ai propri tifosi, però, il Città di Massa ha aderito alla nuova E-Sport Futsal Cup.Si tratta di un torneo online del videogioco FIFA20, da PS4, a cui prenderanno parte alcune società di calcio a 5. I posti in squadra sono 4 e per scegliere i fortunati che avranno la possibilità di vestire la maglia bianconera, rigorosamente dai divani di casa, la società ha indetto un ulteriore torneo dal quale verranno scelti i 4 giocatori.Di seguito il link per trovare tutte le informazioni e il form per le iscrizioni: Città di Massa FIFA20