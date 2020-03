Coronavirus, sospesa l'attività agonistica del calcio a 5

Calcio a 5 - Lo sport di tutti Italia si sta fermando per far fronte all'emergenza del Covid-19 dopo il decreto governativo su consiglio del comitato scientifico. Scuole chiuse e manifestazioni pubbliche bloccate. Tutti a distanza di sicurezza: 1 metro.



Anche il calcio a 5 dunque si ferma. Tutte le competizioni agonistiche sono state sospese fino al 15 marzo. Una decisione drastica presa per le difficoltà delle società nel gestire eventi a porte chiuse, iniziale soluzione della Divisione Calcio a 5, dato il gran numero di impianti chiusi dal comune proprietario.



Due partite rinviate, per ora, per il Città di Massa che questo sabato avrebbe dovuto affrontare al PalaOliveti Aosta e che, sempre al PalaOliveti, settimana prossima avrebbe ospitato la capolista Carrè Chiuppano.

Ancora da decidere, ovviamente, le date e le modalità con cui queste giornate verranno recuperate.