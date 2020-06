Città di Massa, il D.S. Angeli rassegna le dimissioni

Calcio a 5 - Dopo due anni e una storica promozione in A2, il direttore sportivo del Città di Massa Calcio a 5 Mirko Angeli ha rassegnato le dimissioni.



Nella serata di ieri il saluto e l'annuncio ufficiale sui social da parte del dirigente lucchese che termina qui il rapporto con la società apuana.



Un nodo da sgrovigliare per i bianconeri che si ritrovano ora senza uno degli artefici della fantastica cavalcata che li ha portati ai fasti di questa stagione.

Sono tanti i giocatori arrivati all'ombra delle Apuane grazie alle doti di osservatore di Angeli capace insieme al resto della dirigenza di costruire una squadra che per il secondo anno di fila ha raggiunto le Final Four di Coppa Italia prima di venire fermata solo dall'emergenza sanitaria.



Di seguito il comunicato dell'ormai ex diesse bianconero:



" Venerdì ho deciso di chiudere la mia esperienza con il Citta di Massa calcio a 5, sono stati due anni bellissimi dove abbiamo raggiunto risultati impensabili.

Sicuramente due anni dove sono cresciuto sportivamente. Tutto questo grazie a tutte le persone che mi hanno circondato, dai giocatori, allo staff tecnico, ad Andrea Vannucci, Matteo Antonioli e Federico Magnani .

Mi mancherete tutti tantissimo e spero che sia solo un arrivederci.

Un ringraziamento particolare a Fausto Celi e Michele Donno, miei compagni di trasferte dove abbiamo riso tanto e sono stato sopportato!

Inoltre vorrei ringraziare tutti i grandi tifosi bianconeri !

Sicuramente sarò il vostro primo tifoso e vi auguro di raggiungere i traguardi che vi meritate.

Ora sono pronto per una nuova avventura ma anche consapevole che se non arriverà, un po’ di riposo non mi farà male.

Città di Massa grazie di tutto"