Città di Massa, Garzelli saluta

Calcio a 5 - Il Città di Massa perde un altro pezzo. Dopo le dimissioni del diesse Mirko Angeli, quest'oggi è arrivato il comunicato: dopo 4 anni in bianconero, la prossima stagione sulla panchina non ci sarà più Riccardo Garzelli.



Ringrazia la società massese che con il tecnico toscano ha scritto delle importanti pagine di storia. Prima due inaspettate salvezze in Serie B, poi la favola della promozione in A2 e, proprio nella serie cadetta, una stagione da ricordare condita con il traguardo delle Final 4 di Coppa, non disputate poi a causa dell'emergenza Covid-19.



C'è tanta curiosità quindi per capire come il Città di Massa ricostruirà dopo 2 importanti partenze.



Di seguito il saluto social della squadra apuana:



"Anche se l’esperienza del Mister Riccardo Garzelli con il Città di Massa calcio a 5 termina qui, noi tutti ci tenevamo a ringraziarlo.

Grazie Mister per questi quattro anni straordinari, grazie per aver contribuito alla crescita del Città di Massa.

Sei stato una pedina fondamentale per la nostra evoluzione.

Grazie per le due salvezze in serie B, con la prima del tutto impensabile. Ci siamo affrontati con squadre più attrezzate di noi, ma sempre con il cuore e con la forza che ci ha contraddistinto in tutti questi anni, e questo è anche merito tuo!

Abbiamo fatto gli ultimi due anni meravigliosi, in cui grazie anche ad innesti di dirigenza e di ragazzi, abbiamo creato una squadra all’altezza di grandi traguardi e ti sei sempre fatto trovare pronto contribuendo in maniera determinante alla promozione in serie A2, alla conquista della finale delle Final Eight, persa contro un avversario strepitoso, al traguardo delle Final Four e del sesto posto in classifica nel campionato, che si è fermato troppo presto, perché sul campo siamo sicuri che avremmo fatto ancora faville!

Sei stato determinante insieme alla squadra per portare a Massa il Real Rieti e il Pesaro.

Hai fatto parte della storia di questa società ed hai contribuito a farla, questa storia!

I ringraziamenti per te non saranno mai abbastanza.

Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro nel Futsal

Grazie Mister."