Città di Massa, Angeli: `Stagione finita sul più bello`

- Come prevedibile, la FIGC ha deciso di non far riprendere le attività del mondo dei dilettanti della LND. Niente ripartenza dunque anche per la Divisione Calcio a 5. Si conclude così anzitempo la fantastica stagione del Città di Massa che alla prima e storica partecipazione al campionato nazionale di Serie A2 aveva stupito tutti gli addetti ai lavori recitando un ruolo da protagonista nel Girone A e raggiungendo le final four di Coppa Italia, che molto probabilmente si sarebbero tenute proprio nel capoluogo apuano. Tempo di prepararsi alla prossima A2, quindi.Una stagione, quella dei bianconeri, partita con l'handicap di dover giocare le partite interne senza l'aiuto del pubblico data la situazione surreale che le istituzioni avevano creato attorno al nuovissimo PalaOliveti costretto a rimanere a porte chiuse fino ad autunno inoltrato.Nonostante il rebus palazzetto e l'inesperienza da matricole, gli apuani non hanno perso tempo inanellando fin dalla prima partita una serie di risultati positivi strabilianti conditi con prestazioni molto convincenti.Guidati da uno straordinario e sempreverde Antonio Garrote, che chiude la stagione con 27 reti all'attivo dietro solo a Renoldi di Milano con 29, gli uomini di mister Garzelli hanno lasciato tutti a bocca aperta raggiungendo e mantenendo per un paio di giornate prima della sosta il primo posto in solitaria del girone e di fatto raggiungendo già prima di Natale l'obiettivo stagionale: la salvezza.Gli infortuni hanno condizionato poi un girone di ritorno che ha visto i bianconeri lasciare qualche punto di troppo per la strada e scivolare fuori dalla zona play-off senza mai però staccarsi dalle posizioni che contano. Ma soprattutto alla fine di una cavalcata emozionante e dopo le vittorie sui campi di Chiuppano e Asti era arrivata la storica qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, la seconda in due anni dopo la sconfitta in finale della stagione precedente. Ed è forse questo il rammarico più grande per la società del presidente Vannucci che dopo una stagione da incorniciare non può giocarsi la Coppa, considerata anche l'alta probabilità di vederla assegnata proprio sul parquet di Via Degli Oliveti.Una squadra costruita sulla già forte ossatura della stagione della promozione dalla Serie B, ma rinforzata da arrivi prestigiosi portati in terra apuana grazie al saggio lavoro del direttore sportivo. Il ds lucchese, al secondo anno a Massa, dopo aver portato importanti giocatori quali Ivan Quintin nel dicembre 2018, ha messo a servizio di mister Garzelli i nuovi innesti Bertoldi, Lari e il favoloso Marcio Borges. Acquisti che si sono rivelati poi pilastri per la formazione bianconera, con Lari che recentemente ha salutato sui social società e tifosi per tornare a Rimini dopo essere stato l'unico della rosa a scendere in campo per la totalità delle partite disputate in stagione.Acquisti che sono l'ennesima dimostrazione delle grandi doti di osservatore e dirigente di Angeli che dopo le ottime esperienze a Prato e Imola ha lasciato il segno anche a Massa. E proprio ad Angeli, raggiunto ai nostri microfoni, abbiamo voluto chiedere un pensiero sulla stagione appena conclusa:"Un peccato non giocare le final four di Coppa Italia. Anche perché al 90% si sarebbero giocate a Massa. Questa sarebbe stata la mia quarta volta dopo aver perso una finale con Imola, una finale lo scorso anno con Massa e una semifinale con Prato.Il campionato e la stagione rimangono grandiosi. Abbiamo fatto un girone d'andata impressionante raccogliendo anche più di quello che avevamo preventivato. Nel ritorno abbiamo avuto una flessione dopo i tanti infortuni capitati. Questa flessione ci ha fatto allontanare un po' dalla zona play-off, anche se sono convinto che se avessimo vinto a Cagliari contro Leonardo avremmo potuto rientrare nella lotta per la migliore quarta dei 3 gironi. Ma la sconfitta aveva messo una mezza ipoteca.""Il nostro era un girone più equilibrato rispetto per esempio al girone B. Non c'è mai stata una vera e propria dominatrice. Tutti hanno avuto quella flessione che nel girone di ritorno abbiamo avuto anche a noi.""Non siamo mai stati una squadra che riusciva ad imporre il proprio gioco. Non so se per caratteristiche o se per un fattore di mentalità. Tutte le partite, anche quelle vinte, sono state sofferte. Inoltre è stata una grossa stagione per Luca Dodaro (capitano e portiere dei bianconeri ndr). Secondo me le sue prestazioni ci hanno portato almeno 4 o 5 punti in più."

NICOLA BONGIORNI