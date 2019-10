Versilia C5, prima sconfitta stagionale

Calcetto - Dopo due vittorie ed un pareggio per il Versilia C5 arriva il primo ko stagionale nel campionato di calcio a 5 serie C1.



I biancocelesti vengono superati in casa al PalaForte dal Le Crete al termine di un match altamente combattuto. Primo tempo non brillantissimo da parte dei padroni di casa che vanno poi addirittura sotto per tre a zero. Una rimonta di carattere riporta poi il risultato sul 3-3 grazie alle realizzazioni da parte di Pipischi (doppietta per lui) e Nannicini. Nel finale gli ospiti realizzavano pero' la pesantissima rete della vittoria.



Questa la formazione del Versilia C5.



VERSILIA C5 : D’Onofrio, Nannicini, Iovino, Gennai, Pipeschi, Catania, Raddi (foto Versilia C5 FB), Gani, Digiacomantonio, Roggio M. Ciurli, Tintori. All. Agosti



Prossimo appuntamento la gara in trasferta sul terreno pratese del Verag Villaggio C5



La classifica di serie C1 dopo quattro giornate.



Ibs Le Crete 10

Trident 7

Futsal Pontedera 7

Futsal Prato 7

Verag 7

Versilia C5 7

Firenze C5 6

Limite e Capraia 6

Arpi Nova 6

Signa 6

Vigor Fucecchio 5

Montecalvoli C5 0

Elba 97 0

Midland -2