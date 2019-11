Calcetto - Nuova vittoria per il Versilia Calcio a 5 che nel campionato regionale di serie C1 continua la sua corsa al vertice della graduatoria.



I biancocelesti nell'ultimo turno di campionato hanno superato per 4-0 in trasferta il Limite Capraia. Vittoria netta al termine di una gara giocata davvero molto bene coma splendida tripletta di Digiacomantonio ed una rete di Raddi. Adesso il Versilia sale a quota 14 al primo posto in coabitazione con le dirette rivali di sempre ovvero Ibs Le Crete e Futsal Pontedera.



Venerdi prossimo grande attesa per la gara interna al PalaForte contro la formazione del Montecalvoli (fischio d'inizio ore 22.15)