Serie C2, si gioca il derby. Mosti: “Sarà molto dura`

Calcetto - Si gioca venerdì 6 dicembre l’undicesima giornata del campionato di Serie C2 di Calcio a 5. Sicuramente la partita di cartello è il derby massese tra la quarta in classifica Massa Calcio a 5 e la settima Futsal Massa. Per l’occasione abbiamo contattato il presidente del Futsal Giovanni Mosti che ha risposto come segue alle nostre domande:



Quanto sarebbe importante vincere questo derby? ”Sarebbe importantissimo per la classifica e per il morale soprattutto. E’ una partita sempre sentita e spero che i giocatori diano il massimo!”



Vi aspettavate questa partenza o aspiravate a posizioni più importanti? ”Sinceramente no. La classifica non è delle migliori, abbiamo avuto una partenza difficile con due sconfitte, ci stiamo riprendendo ma non è mai facile, ogni partita è una battaglia, il campionato è ancora lungo comunque...”



Come giudichi gli avversari di domani? ”Il Massa Calcio a 5 quest’anno è partito fortissimo. Bella squadra, giovane, che va a mille. Sta facendo molto bene, sicuramente lotteranno fino alla fine per la promozione, sarà molto dura per noi venerdì!”