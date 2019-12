Seconda sconfitta per il Città di Massa

Calcetto - Seconda sconfitta consecutiva del Città di Massa nel campionato di Serie A2 di Calcio a 5. Sabato pomeriggio al "PalaOliveti" contro il Città di Asti i ragazzi di Garzelli non hanno ripetuto le prestazioni di spessore alle quali ci avevano abituato in questa prima parte del presigioso campionato. Sicuramente hanno pesato le assenze per squalifiche varie ed infortuni di giocatori importanti come Garrote, Cattani, Borges e Ribeiro (quest'ultimo in Brasile fino al girone di ritorrno). Per i bianconeri a segno Lari, Berti e Bertoldi.



Le due sconfitte non preoccupano la società del presidente Vannucci, partita da tempi non sospetti con l'obiettivo salvezza nella nuova e difficile categoria, attualmente il Città di Massa è a soli 5 punti dal vertice. Sarà compito per Garzelli mantenere la serenità nel gruppo dopo questo doppio stop, per preparare al meglio la trasferta di sabato prossimo sul campo del Futsal Villorba, squadra trevisana che condivide con gli apuani il quinto posto in classifica.