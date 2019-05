Playoff, Città di Massa vola in finale. Vannucci: `Ci metteremo il cuore`

Asfaltato il Bagnolo con il roboante risultato di 11-6. Finale di andata sabato 18 maggio

Calcetto - Il Città di Massa vola in finale dei playoff e surclassa il Bagnolo con il roboante risultato di 11-6. Una partita tirata sin dal principio con un Bagnolo che parte a razzo e si porta subito avanti di due reti, ma i massesi non mollano, si riportano sotto con Bandinelli e ristabiliscono la parità con Perciavalle. Dopo la età della prima frazione salgono in cattedra gli spagnoli, prima Quintin che firma il sorpasso (3-2) e poi il solito Garrote che mette a segno la sua 200esima rete nel calcio a 5 italiano.



A pochi secondi dall'inizio del secondo tempo il Bagnolo avvicina il distacco ma i ragazzi di Mister Garzelli lo riallungano ulteriormente con una doppietta di Manfredi e un'altra rete di Garrote. Il punteggio a 10 minuti dalla fine del match è di 7-3. Il Bagnolo decide di mettere in campo il portiere in movimento, mossa più che azzeccata che frutterà agli avversari tre reti, riaprendo la partita sul 7-6. Sarà nuovamente Quintin a riportare la situazione di distacco notevole tra le due formazioni con il goal dell'8-6. Da li in poi i massesi non abbasseranno più la guardia, altre due reti di Bandinelli e un'altra di Garrote metteranno il punto sulla semifinale di ritorno dei playoff con il punteggio finale di 11-6.



Un palazzetto gremito di tifosi a supportare attivamente la squadra di casa che disputava per la prima volta in assoluto i playoff di Serie B. La finalissima di andata sarà sabato 18 maggio con la vincente tra Cesena e Sangiovannese e quella di ritorno sabato 25 maggio sempre alla tensostruttura “Colline Massesi”.



“Siamo ad un passo per realizzare un sogno che alla vigilia del campionato sembrava una follia. - afferma il presidente del Città di Massa Andrea Vannucci - Adesso ci concentreremo per la finale cercando di dare tutto il massimo e mettendoci sempre il cuore, caratteristica che ci contraddistingue da sempre”.