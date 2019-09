Palazzetto dello Sport, il Città di Massa attende

Calcetto - Il 27 Settembre dovrebbe tenersi l'ultima riunione della Commissione di Pubblico Spettacolo

con all'ordine del giorno l'agibilità del palazzetto di Via degli Oliveti. La nuova struttura è pronta dallo scorso Aprile e, a parte per i Giochi Studenteschi nazionali ospitati a Maggio, non è mai stata inaugurata ufficialmente, proprio per la mancata delibera della commissione.



In attesa della decisione c'è il Città di Massa Calcio a 5 che quest'anno disputerà il campionato di Serie A2 Gr.A e che era solito giocare le partite casalinghe nella tensostruttura delle Colline Massesi. I bianconeri sono partiti con una vittoria per 6-2 sul campo della Pro Patria San Felice, in Coppa Italia, ma ora sono costretti ad aspettare il 27 per conoscere la propria casa, insieme alla Pallacanestro Massa che rischia addirittura la cancellazione dal campionato.