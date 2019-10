Massa Calcio a Cinque ok con Fucecchio

I biancoblu si confermano al vertice del girone A di C2. Prossimo turno il big match in casa del Five to Five

Calcetto - Il Massa Calcio a Cinque non fallisce il turno casalingo nel campionato di serie C2. I biancoblu superano col punteggio di 5-2 l'Atletico Fucecchio e si portano a quota 13 in vetat al girone seppur in compagnia sel Five to Five.

Gara , quella disputata sul parquet delle Colline Massesi che ha visto i padroni di casa portarsi sul 3-0 nel primo tempo grazie alle realizzazioni di Menchini, doppietta per lui e di Imelli. In apertura di ripresa il Fucecchio fallisce un penaltu ed il Massa Calcio a Cinque realizza la quarta rete con Imelli, capocannoniere del girone. Poi il momentaneo blackout massese che portava gli ospiti ad accorciare addirittura sul 4-3. Ci pensava Quadrelli a realizzare la rete della sicurezza e dei tre punti in classifica.

Nel prossimo turno di campionato al capolista Massa Calcio a Cinque sarà impegnata nello scontro al vertice sul terreno di gioco del Five to Five con cui condivide la vetta del girone.