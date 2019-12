Massa Calcio a 5, capitan Tenerani: “Sarà una gara combattuta”

Calcetto - Tutto pronto per il big match di Calcio a 5 di SerieC2. Questa sera alle ore 21,30 presso la tensostruttura delle Colline Massesi si gioca il derby tra il Massa Calcio a 5 e il Futsal Massa. I padroni di casa di mister Vatteroni vogliono i tre punti per rimanere agganciati al treno che conta e poter continuare a sognare in grande.



Dopo l’ultimo allenamento di rifinitura abbiamo avvicinato il capitano dei “blues”, il centrale difensivo delle squadra da quattro stagioni Nicola Tenerani.



Stasera si gioca il derby. Cosa ti aspetti da questo scontro? ”Mi aspetto una partita combattuta, equilibrata fino in fondo. L'approccio alla gara e l'attenzione ai dettagli faranno la differenza”.



Come valuti il Futsal Massa? ”Il Futsal Massa è un'ottima squadra, un gruppo unito che va avanti da diversi anni, con diversi giocatori di esperienza. Non sono partiti come tutti si aspettavano, ma stanno tornando nelle posizioni che le competono. Dovremmo stare molto attenti”.



Quali sono a tuo avviso i loro punti deboli? E a cosa dovrete stare attenti? ”Dovremmo prestare molta attenzione alle loro ripartenze, faranno sicuramente una buona fase difensiva e proveranno a colpirci in contropiede. Dal canto nostro dovremmo cercare di dare ritmo ed intensità per tutti i 60 minuti.”



Siete partiti alla grande, quarti in classifica a soli 4 punti dalla vetta. Vi aspettavate questo inizio sprint? ”Dopo la partita di esordio abbiamo preso ancor più consapevolezza dei nostri mezzi, teniamo i piedi per terra e proviamo a rimanere agganciati al treno play off fino alla fine. Per quanto riguarda l'inizio sprint è tipico delle squadre di Mister Vatteroni, questo ci ha permesso di trovarci a 3 giornate dal termine del girone di andata in ottima posizione.”



Quali sono i vostro obiettivi stagionali? ” La strada è ancora lunga, siamo consapevoli che gran parte delle nostre sorti dipenda da noi.”