Lezioni di futsal per gli alunni del `Fermi` con il Città di Massa

Calcetto - Il movimento del futsal della nostra provincia sta vivendo un periodo storico grazie al Città di Massa. I bianconeri del presidente Andrea Vannucci non solo stanno lasciando tutti a bocca aperta con grandi risultati in Serie A2, ma stanno anche gettando le basi per un settore giovanile importante. Uno degli obiettivi della società è infatti quello di creare una "cantera" completa in ogni sua annata per portare sempre più giovani a contatto con il mondo del Calcio a 5.



Proprio a questo scopo il Città di Massa ha avviato un'importante collaborazione con le classi ad indirizzo sportivo del Liceo Scientifico "Enrico Fermi". Tutte le classi, dalla prima alla quinta, avranno la possibilità di entrare in contatto con questo sport attraverso uno stage di sei lezioni da 1 ora e 20 ciascuna. Durante queste lezioni le ragazze e i ragazzi del Liceo impareranno le regole e le basi del futsal, grazie al lavoro degli istruttori del Città di Massa.



"Cerchiamo di farci conoscere e lo facciamo ben volentieri -ci spiega il presidente Vannucci- sarà offerto un bel servizio ai ragazzi in un ambiente caldo e pulito come quello del palazzeto, sicuramente un bel contesto".



Un'iniziativa a conferma dell'obiettivo formazione del Città di Massa, alla ricerca di nuove promesse del Calcio a 5. I bianconeri hanno infatti l'unica squadra U19 della provincia e stanno sviluppando la scuola calcio per i più piccoli.



"Il progetto con lo Scientifico è iniziato martedì 4 febbraio e finirà a Maggio, speriamo che in questi mesi qualche ragazzo o ragazza si appassioni a questo sport. -conclude Vannucci che parla anche dell'obiettivo femminile- Sicuramente è una cosa che ci piacerebbe poter fare nel futuro".