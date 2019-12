La Serie A1 fa visita a Massa, Genova battuto 3-0 da Acqua&Sapone

Calcetto - In attesa della partita di domani del Città di Massa, il PalaSport ha avuto modo di ospitare un'importante partita di Serie A1 di calcio a 5 tra Genova e gli umbri di Acqua&Sapone.



La partita si sarebbe dovuta disputare in casa della formazione ligure, ma a causa dell'allerta nubifragi lanciata su Genova, è stata scelta l'opzione del campo neutro.

Grazie alla collaborazione del ds del Città di Massa, Mirko Angeli, è stato possibile organizzare l'incontro nel nuovo PalaSport di Via Degli Oliveti.



Il calcio d'inizio, inizialmente proposto per le 20.00, è stato anticipato per permettere lo svolgimento degli allenamenti delle squadre giovanili di basket. Anche se l'orario non ha facilitato l'apporto di pubblico che meritava questa partita.



Alla fine del match, Genova esce sconfitto con un netto 3-0 che condanna i liguri al quartultimo posto, in attesa degli altri risultati.

Vola in vetta alla classifica Acqua&Sapone. La formazione di Montesilvano (PE) deve attendere il risultato di Pesaro, prossimo avversario del Città di Massa in Coppa e campione d'Italia in carica, per confermare questo primo posto, con due punti vantaggio. I marchigiani saranno impegnati a Catania questa sera alle 20.30.



Il tabellino del match:

CDM FUTSAL GENOVA-ACQUAESAPONE UNIGROSS 0-3 (0-1 p.t.)

CDM FUTSAL GENOVA: Pozzo, Foti, Ortisi, Pizetta, Juanillo, Mignemi, Piccarreta, Manca, Luft, Chessa, Rivera, Belinelli, Lo Conte. All. Lombardo



ACQUAESAPONE UNIGROSS: Mammarella, Murilo, Coco, Avellino, Jonas, Patricelli, Liviero, Calderolli, Jesulito, Nicolodi, Rocha, Dudu, Mambella, Fior. All. Bellarte



MARCATORI: 16'17'' p.t. Nicolodi (A), 2'55'' s.t. Avellino (A), 10'27'' Coco (A)



AMMONITI: Jonas (A), Juanillo (G), Dudu (A)



ARBITRI: Daniele Di Resta (Roma 2), Rocco Morabito (Vercelli) CRONO: Roberto Scarafia (Casale Monferrato)