Impresa Città di Massa, vittoria a Imola e seconda posizione

Calcetto - Importante prova di maturità del Città di Massa Calcio a 5che con la vittoria di sabato pomeriggio sul campo della capolista Imolese (3-4) ha capito quale sarà il suo campionato. Una straordinaria iniezione di fiducia che da sicurezza e consapevolezza alla squadra di mister Garzelli, adesso seconda in classifica con 7 punti a due lunghezze dal vertice, occupato in solitaria dal Carrè Chiuppano. Le conferme della passata stagione e gli ottimi acquisti del mercato estivo, da ultimo il pivot brasiliano Andrè Ribeiro, hanno formato un rosa altamente competitiva anche nel difficile campionato di A2 che con questa vittoria in trasferta può godersi le zone lussuose della classifica. Nella gara sul campo dell'Imolese dopo lo svantaggio iniziale, pareggia il solito Bandinelli, poi nella ripresa si accende la partita, e vanno a segno Borges e Ribeiro e infine il portiere Luca Dodaro che prima salva il risultato con una grande parata e poi addirittura mette dentro la rete della vittoria.



Di seguito le parole dell'autore della prima rete Bandinelli, intervistato a fine gara: "Partita bellissima, sofferta fino alla fine. Sono partito dalla panchina ma sono riuscito a pareggiare appena entrato. Sapevamo che con la nostra determinazione potevamo portare a casa qualche punto e abbiamo fatto bottino pieno, meglio di così non poteva andare. Per quanto riguarda il gol di Dodaro, lui è di un'altra categoria, ci ha salvato in tantissime occasioni. Oggi oltre a grande parata ha chiuso la partita, veramente un portierone. Tre punti importantissimi, sarà una campionato durissimo in una categoria difficile. Testa bassa e pedalare, ogni partita col cuore e con la grinta di sempre!"



Risultati 3° giornata



Aosta-L84 4-7

Città di Sestu-Carrè Chiuppano 2-5

Fenice Veneziamestre-Milano 3-4

CS Gisinti Pistoia-Futsal Villorba 6-4

Imolese-Città di Massa 3-4

Olimpia Regium Reggio Emilia-Città di Asti 3-3

Saints Pagnano-Leonardo 2-0



Classifica: Carrè Chiuppano 9, Città di Massa, L84 7, Imolese, Milano, Futsal Villorba 6, Saints Pagnano, Città di Asti 4, Leonardo, Fenice Veneziamestre, CS Gisinti Pistoia 3, Città di Sestu, Olimpia Regium Reggio Emilia 1, Aosta 0.